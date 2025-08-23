未違性平法 葉丙成仍請辭

教育部性平會認定未違性平法，葉丙成堅持請辭政次。圖為葉丙成過往推動業界大師在YT線上開講的新措施。（資料照）

2025/08/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政務次長葉丙成在個人臉書涉揭台大性平案個資，教育部性平會昨日公布調查結果，葉丙成未違反性平法。葉隨後以事實真相獲還原，但不希望影響教育部政務推動而請辭。教育部長鄭英耀肯定葉在任期間的貢獻，並尊重他的決定。

真相獲還原 但不希望影響教育部政務

近日內閣傳異動，據了解，經賴清德總統親自去電懇談，鄭英耀已決定留下來與執政團隊一起打拚。

葉丙成去年五月借調自台大電機系，今年四月於臉書發文台大性平案，民進黨教文會立委連署要求移送性平會調查，葉丙成配合調查請假三個月。

葉丙成表示，這三個月來造成社會紛擾，覺得非常歉疚，希望同學能早日走出情緒低潮，並期待台大校方能給予同學全力協助，讓同學順利完成學業，他也感謝教育部夥伴們的協助。

鄭英耀則表示，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、為教育共同努力。

教育部說明，性平會調查葉丙成取得相關資料之途徑，並非源自教育部執行公務所持有之資料，當事人循司法途徑救濟，教育部將配合檢調後續調查，亦將進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。台大則表示，該生原先論文指導老師屆齡退休，校方已協助，盼其能順利完成學業。

