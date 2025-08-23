台灣國立大學系統 增至15所

台灣國立大學系統致力推動課程共享與人才交流，以及地方創生等交流合作。 （興大提供）

2025/08/23 05:30

金門、東華、宜蘭及台北市立大學4校加入

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣國立大學系統二○二一年由中興大學號召十一所大學籌組成立，今年新增國立金門大學、東華大學、宜蘭大學及台北市立大學等四校，日前獲教育部核定通過，系統成員擴增至十五所大學，涵蓋學生數近十二萬名、教師五千位，為台灣規模最大的高等教育聯盟。

7大工作圈交流合作

該系統成立至今四年多，已成立教學、研發、國際、主計、圖書館、USR（大學社會責任）與地方創生、體育等七大工作圈進行交流合作。

跨校選修 2門課免費

二○二二年起該系統推行學士班跨校選修，學生每學期跨校選修可有兩門課免繳學分費，跨校選修累計七一七人次，學生亦可參與實驗室交換進行跨校學習，名人講座逾百場參與師生近八萬人次，另為加強國際學生對台灣的連結，藉由文化體驗、攀登百岳、溯溪體驗等活動認識台灣，並規劃外籍生留台就業計畫，辦理企業參訪、職涯講座及華語學習課程，提高國際學生畢業留台意願。

台灣國立大學系統主席、中興大學校長詹富智表示，四所大學的加入，有助擴大系統的跨域合作與地理涵蓋，提升整體競爭力，不僅代表區域間更緊密的連結，也象徵台灣高教在跨域合作與資源共享上的重要里程碑。

台灣國立大學系統十五所大學，包含中興大學、台中教育大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、聯合大學、暨南國際大學、彰化師範大學、虎尾科技大學、雲林科技大學、嘉義大學、高雄大學、金門大學、東華大學、台北市立大學、宜蘭大學。

