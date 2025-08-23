為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教師節、中秋節、國慶日 高鐵一次開賣3連假車票

    台灣高鐵公司宣布，因應假期密集的旅運需求，可一口氣預先購買教師節、中秋節、國慶日為期18天內的疏運期間車票，是史上最長的時段。（資料照）

    台灣高鐵公司宣布，因應假期密集的旅運需求，可一口氣預先購買教師節、中秋節、國慶日為期18天內的疏運期間車票，是史上最長的時段。（資料照）

    2025/08/23 05:30

    教早早鳥票價下殺到5折

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年教師節、中秋節及國慶日形成接連三週的連續疏運，台灣高鐵公司宣布，因應假期密集的旅運需求，可一口氣預先購買為期十八天內的疏運期間車票，是史上最長的時段；另外，高鐵公司也首度在離峰時段推五折「早早鳥」票，要分散尖峰時段的旅客。

    史上最長交通疏運18天 方便安排行程

    九月底有教師節、十月初有國慶日和中秋節，一連串的連續假期，若加上交通疏運日，將達到史上最長的交通疏運期間，長達十八天。高鐵公司董事長史哲日前指出，疏運期間讓尖峰時段的旅客「均化」，希望透過優惠讓尖峰時段的旅客往離峰時間搭乘。

    九月底起的三個疏運期間車票將一次開賣，自本月廿九日凌晨零時起，旅客可一次預購九月廿六日到十月十三日的車票，跨越三個疏運、共計十八天，含十月一日及十月八日。

    高鐵公司在離峰時段推出歷來折扣最多的「五折早早鳥」優惠，同時擴大早鳥座位數，總計十八天提供九六五班早鳥優惠班次，約十五萬個早鳥座位。早鳥優惠均為對號座位，且採記名制，售票方式是優先銷售五折車票，五折售完即改售八折，九折車票售完就會改售原價車票。

    台鐵加開各級列車109班因應 27日即可訂票

    台鐵公司則維持一般的疏運規劃，因應教師節連續假期疏運旅客需要，自九月廿六日起到九月卅日止共五天，全線加開各級列車共計一○九班，本月廿七日零時起開放訂票。

    教師節連續假期車票自本月廿七日零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另花東線實名制列車班次，於八月廿八日零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣、國民身分證字號Ｕ、Ｖ開頭，或上開兩者之配偶及直系血親一親等的國民訂票。

    離島疏運部分，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供九九四架次，共八萬一二二八個座位數，並自本月廿五日上午九時起開放訂位。

    台鐵維持一般的輸運規劃，因應教師節連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車共計109班，本月27日零時起開放訂票。（資料照）

    台鐵維持一般的輸運規劃，因應教師節連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車共計109班，本月27日零時起開放訂票。（資料照）

