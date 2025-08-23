為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    丹娜絲修復期打工 農保資格保留2年

    支援南台灣災後重建，全美台灣同鄉會募捐7.5萬美金。（全美台灣同鄉會提供）

    2025/08/23 05:30

    〔記者楊媛婷、林曉雲／台北報導〕丹娜絲風災與連續豪雨使得南台灣嚴重農損，部分農民面臨長時間無收入困境，但若兼職打工超過一百八十天又會失去農保資格，農業部昨修正標準，在政院認定的受災區、已領天災救助的農民，經農會審認並函報勞保局，二年內兼職可不受天數限制，是農保相關規定上路後首次放寬。

    受風災影響，南部地區的許多長期作物果樹等與溫室設施嚴重受損，這類長期作物復耕需要一年以上，很多農民全年收入因風災全部付諸流水，即使有天災救助，只能彌補部分成本，直接面臨生計危機。

    農業部輔導司司長陳俊言表示，許多農民在農閒之際會兼職打工，期間可保勞保，但現行規定若加保勞保期間超過一百八十日，就會喪失農保資格。這次風災受損嚴重，加上復耕期長，總統於十九日公布「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，農業部也修改「農暇之餘從事非農業勞務工作認定標準」，在政院公布災區內領有天災現金救助、種植長期作物或有溫室設施受損農民，可向農會申請審認在二年內不受兼職天數限制。

    全美台灣同鄉會 募228萬元賑災

    此外，針對丹娜絲颱風及七二八豪雨，造成台灣中南部嚴重的災情，全美各地台灣同鄉會在短短兩週內，共募集七．五萬美元（約台幣二二八萬元），已匯入「一一四年丹娜絲風災募款專案」，用於災區收容安置及復原。全美台灣同鄉會會長宋明麗表示，旅美台人雖身處千里之外，卻始終心繫故鄉，家園有難，關懷雖遠必至，希望能為災民盡一份心力，走過艱難時刻。

