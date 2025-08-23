營養午餐缺青菜 溯源食材暫放寬

因颱風、西南氣流接連報到，菜、肉雙雙飆高價，恐影響營養午餐菜色供應。（資料照）

2025/08/23 05:30

風災、豪雨後青黃不接 團膳業者自行吸收成本 大喊吃不消

〔記者楊媛婷／台北報導〕全國中小學九月一日開學，學校營養午餐需使用三章一Ｑ食材才可申領獎勵金，其中十二項蔬菜只能用有機、產銷履歷、CAS等三章食材，受風災與豪雨影響，菜肉雙漲，團膳業者大呼吃不消，爭取暫時放寬使用溯源青菜。農糧署表示，已放寬開學日起到九月五日期間，學校午餐使用的十二項短期葉菜類除三章外，也納入溯源，預估國內蔬菜量價約九月上旬就可回穩。

農糧署：量價約9月上旬可回穩

只要學校午餐使用有三章一Ｑ（指CAS台灣優良農產品、有機農產品、產銷履歷農產品三標章，及農產品生產追溯QR-Code）的國產食材，就會由中央補助每位學生每日十元獎勵金，目前學校午餐使用國產食材的覆蓋率已超過九十五％。

不過受丹娜絲風災與連續豪雨等影響，南台灣等我國主要農業產區受創，蔬菜災損嚴重，中華民國餐盒食品同業公會理事長陳明信表示，目前各團膳業者都正在研擬菜單，現在的難題就是菜價高漲，學校午餐契約都是一年一簽，即使遇到嚴重天災，價格都不能調整，由業者自行吸收成本。

陳明信指出，團膳業利潤微薄，上半年遇到天災導致菜價高漲，就代表下半年都要做白工，加上去年起多項短期葉菜類規定只能使用三章食材，但在風災後，三章葉菜除供應契作超市量販通路，許多民眾也會採買，供不應求下，三章葉菜價格看漲，業者甚至面臨調不到菜情況。

鼓勵業者使用國產冷凍蔬菜應急

農糧署表示，隨近期天氣平穩，蔬菜復耕穩定，已發公文放寬開學日起到九月五日期間，小白菜等十二項短期葉菜類，學校午餐得機動供應國產可溯源農產品，鼓勵業者使用國產冷凍蔬菜。

陳明信也提到，在極端氣候下，農業與相關產業真的是受衝擊第一線，若要讓國內學校午餐原料蔬菜等供應平穩，需要更多的設施蔬菜供應源，但可抗風災的堅固溫室設施要價不斐，即使農業部提供補助，對許多有願投入從農的青年仍是一筆不小的負擔，為解決此難題，民進黨立委郭國文曾提議，台糖公司可先蓋溫室後再租給有願耕種的農民，陳明信也認為，此舉可大幅減輕青農負擔，還可更大面積推廣溫室作物，不僅增加學校午餐食材韌性，也是守護國內糧食安全。

