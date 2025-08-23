為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    聚焦AI、半導體 高雄亞灣新創大南方登場

    第五屆亞灣新創大南方昨、今在高雄展覽館舉行，九國兩百六十組新創齊聚。（記者王榮祥攝）

    2025/08/23 05:30

    9國260組團隊齊聚 展示淨零與智慧製造 南台灣最大規模新創盛事

    〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二五Meet Greater South亞灣新創大南方，昨、今兩天在高雄展覽館舉行，今年共有九國共兩百六十組新創團隊齊聚，聚焦AI、半導體、淨零永續與智慧製造等議題，展現高雄邁向新創與科技重鎮的國際舞台。

    介紹全球創業趨勢與落地案例

    亞灣新創大南方今年是第五屆，以「打造最能代表高雄產業創新與科技未來的創新創業嘉年華」為主題，除了各專區展位，也規劃多元國際創業活動，包括投資人媒合會與創業家講座，讓民眾獲得最新全球創業趨勢與落地案例。

    昨開幕式上，高雄市長陳其邁、經濟部長郭智輝、美國在台協會高雄分處處長張子霖均受邀觀禮，與全場觀眾一同見證南台灣最大規模新創盛事。

    陳其邁感謝經部投資亞灣230億

    郭智輝上台時先幽自己一默，笑說「我還是要照稿演出」，獲台下熱情掌聲相挺，他接著透過多個數據、細數經濟部對新創產業的支持，同時讚許高雄在創新產業的動力；高雄市長陳其邁則公開感謝經濟部長期支持，他提到亞灣從1.0到2.0，中央累計投資兩百卅億元，創造許多就業機會，陳其邁也誠摯邀請郭智輝可以常來高雄看看。

    今邀品牌分享穩固「鐵粉經濟」

    在硬核科技議題外，大南方也回應產業當前挑戰與未來機會，八月廿三日（今天）推出 「大南方餐飲創業沙龍」，聚焦如何經營穩固的「鐵粉經濟」，邀請迷客夏、馬修嚴選、Ocard、蜷尾家、享溫馨等品牌掌舵者，分享如何透過數據洞察、會員經營與品牌體驗，將在地價值轉譯為能在全球市場立足的品牌力，歡迎有興趣民眾參加。

