    首頁　>　生活

    專案上路3個月 屏東護理召募203人

    屏東榮總團隊在學生實習期間提供照顧與啟發。（屏東縣府提供）

    屏東榮總團隊在學生實習期間提供照顧與啟發。（屏東縣府提供）

    2025/08/23 05:30

    增加待遇福利 徵求應屆畢業生、返鄉及重返醫院職場者 目標500名

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕維護民眾就醫權益，屏東縣政府五月推出「護理人力補助專案試辦計畫」，與縣內醫院簽署合作意向書，攜手留才，對象包括應屆畢業生、返鄉及重返醫院職場者。原本護理缺口逾四百人，計畫實施三個多月來已召募到兩百零三人，達成率逾四成，目標護理人力五百名，持續召募中。

    屏縣府表示，該計畫針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，凡於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪三千元，縣府再加碼補助三千元，最長可補助十二個月，等同每月最高加薪六千元，平均月薪提升逾十三％。各醫院也同步規劃調薪與優化現職護理人員福利，打造更友善、更穩定的護理職場，期盼吸引更多人才回流屏東、長期留任臨床。

    恆春基督教醫院護理師陳佳琦是高雄人，原在台北服務，今年五月恆基到職。她表示，除院方提供住宿優惠，更能實質增加薪水很有感。恆春南門醫院加護病房護理長楊智慧，偏鄉加護病房除面對各種突發狀況，巡迴醫療同樣重要，幅員遼闊常單趟車程就得花半天，但團隊不畏辛勞，因為知道「快一步，就可能多救一條命」。

    屏東縣府衛生局也說明，結合教育部展翅計畫，針對五專四、五年級學生，畢業後願意到恆春地區醫院服務，從專四開始每年給十二萬元生活津貼，補助兩年，畢業後再服務兩年，期間每年再補助十萬元。地方與中央一起努力，讓偏鄉鄉親不再因距離與人力不足而承擔額外的健康風險。

