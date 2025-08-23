台東高中前數十棵黑板樹 將伐除改植

台東高中前黑板樹的高聳樹景將走入歷史。（記者黃明堂攝）

2025/08/23 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高中前中華路一段人行道數十棵高聳粗壯的黑板樹爭議不斷，易倒伏且樹根破壞鋪面，為改善人行道安全，縣政府即將辦理周邊人行步道建置工程，將把此區域的黑板樹改為其他樹種，並進行再利用，希望能延續其木材價值。

台東高中圍牆外整排行道樹，多數是黑板樹，樹幹粗大高聳，但質地脆弱，遇大風容易斷裂，掉落枝幹常常砸傷路邊停車，附近居民曾多次反映東中圍牆邊的行道樹並非適合種植在公路旁的樹種。

請繼續往下閱讀...

縣政府表示，台東市部分學校為舊校區，圍牆緊鄰馬路，學生上下學無適當等候空間及通學路徑，必須與車輛爭道險象環生，潛藏安全危機，造成學校及家長隱憂。縣府為提供學生上放學安全空間，申請改善校園周邊交通安全改善計畫，用以建置通學步道。

縣府建設處指出，原計畫預計將東中旁黑板樹木材提供予學校作為教學用途，經評估發現黑板樹木質較軟，並不適合用於製作家具或作為教學實作材料；因此，改以公開標售方式，將木材供應至木工產業，可供有興趣的木工創作者、在地工藝業者或相關產業作為原材料使用，鼓勵多元創作讓資源獲得更有效的利用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法