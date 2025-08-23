虎尾中元文化祭 系列活動今起跑

2025/08/23 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天農曆七月初一是台灣民俗「鬼門開」，各地進行普度，為避免驚嚇到陽間接受普度的「好兄弟」，西螺福興宮昨天循古禮封鐘息鼓，另虎尾中元文化祭系列活動今天起跑，有祭典、展演、宗教體驗及文創市集。

福興宮昨天依循古禮由誦經團禮懺祈福後，董事長楊文鍾率董監事與信徒焚香稟告太平媽祖封鐘息鼓相關事宜，由廟方人員把封條貼上正殿上的鐘鼓。

請繼續往下閱讀...

楊文鍾指出，鳴鐘擂鼓是神明晉殿、出宮號召兵馬護駕之用，許多重要儀典與焚疏化帛時都會使用鐘鼓，農曆七月封鐘息鼓是希望好兄弟可以安心領收供養，不受侵擾驚嚇，得以超薦拔度、解冤除障煉度轉生，直到農曆八月一日鐘鼓才會重新開封使用。

國內中元節最具傳統與熱鬧的活動，以基隆中元祭及虎尾中元祭最具知名度，素有「北基隆、南虎尾」美譽，二○二五虎尾中元祭系列活動今天在虎尾圓環停車場由聯合開香祈福法會開跑，虎尾鎮長林嘉弘說，活動內容有祭典、展演、宗教體驗及文創市集，七夕八月廿九日晚上有「虎尾七夕浪漫情人夜」，重頭戲中元節九月六日還有「中元狂歡趴」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法