    首頁　>　生活

    《風災豪雨後》病媒蚊陽性率增77％ 台南4區登革熱拉警報

    南市衛生局提醒民眾在風災豪雨過後，一定要仔細清除積水容器，以免引發疫情。（南市衛生局提供）

    2025/08/23 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市七月至今接連颱風及豪雨，造成部分區域積水成災，雨停後轉變為高溫炎熱氣候，最適合病媒蚊生長，大雨過後病媒蚊陽性率大增約七十七％。台南市衛生局提醒民眾在風災豪雨過後，一定要仔細清除積水容器，避免爆發登革熱疫情。

    仁德、安平、安南及中西區 指數偏高

    根據南市病媒蚊誘卵桶監測結果，第卅三週平均陽性率四十二．七一％，其中以仁德區、安平區、安南區及中西區病蚊媒指數偏高，不容輕忽；第卅三週平均陽性率四十％以上達一五○里陽性率，平均陽性率六十％以上或卵粒數五百粒以上已達四十三里次，統計今年第一至卅三週誘卵桶共捕獲消滅總卵粒數五十七萬九一三一粒。

    比較前一週第卅二週平均陽性率廿四．一四％，第卅三週平均陽性率四十二．七一％，激增約七十七％。其中，仁德區、安平區、安南區蚊媒指數持續偏高。

    衛生局提醒務必清除積水容器

    南市衛生局局長李翠鳳表示，台灣的登革熱主要是由埃及斑蚊或白線斑蚊為傳播媒介，其中埃及斑蚊多以人工容器，如儲水槽、空瓶、花瓶、廢輪胎的積水為孳生地；白線斑蚊則喜好於竹筒、樹洞等積水處孳生，成蚊棲息於室外。無論屋內或室外，只要是容易積水的地方，都是登革熱病媒蚊孳生的場所，風災豪雨過後，一定要清除積水容器。

