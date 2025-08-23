為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    罷免蘇巧慧 國民黨新北黨部書記長承認找人抄名冊

    2025/08/23 05:30

    陳貞容庭訊否認參與造假罷免張宏陸 稱不知情也沒授意

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市地方院審理國民黨新北市黨部涉集體造假連署書，以罷免民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、李坤城案，昨天傳喚市黨部書記長陳貞容，她坦承找幹部在市黨部集體抄名冊罷免蘇巧慧，主委黃志雄原本要負責該區連署作業卻沒負責，後來民團及黨中央雖有提供連署，數量不足，才找人偽造補足，不過，她否認參與造假罷免張宏陸，表示自己不知情也沒授意。

    檢方當初總共起訴卅一人，法院前天及昨天陸續傳喚廿五名被告，其中有廿三人已認罪，僅陳貞容及張宏陸罷免案發言人吳禹辰否認犯行。

    檢方調查，陳貞容因發現黨中央交辦的罷免時程可能來不及，授意板橋區黨部執行長謝慶認找志工，造假七八一份連署罷免張宏陸，並發放一千元紅包給抄錄志工；另在「新北市黨部公務聯繫」LINE群組下令，要十多名執行長到市黨部抄名冊，偽造八二九份連署罷免蘇巧慧。

    至於三重區黨部執行長羅大宇，則是自己找了三重各區聯誼會幹部，造假九五六份連署罷免李坤城，雖然與陳貞容無關，但新北市黨部合計仍製造二五六六份假連署。

    昨天庭訊時，陳貞容表示，連署罷免蘇巧慧的部份，「主委說要負責，後來沒負責」，民團已執行連署，加上黨中央有提供部分連署書，原以為足夠，經過清點後仍不足，才找人抄寫名冊補足。

