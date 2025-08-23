新北首件跨街廓都更 傳統工業區升級

新北首件跨街廓都市更新案土城忠義段日前核定發布實施。圖為現況。 （新北都更處提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市都市更新處積極推動「都更三箭」政策，首件跨街廓都市更新案土城忠義段在八月十九日核定發布實施。基地位於捷運土城站周邊工業區，面積約一．二公頃，將興建地上十六層、地下三層作業廠房，讓傳統工業區升級並創造就業，預計二○二八年底完工。

土城忠義段 將興建作業廠房

都更處長康佑寧指出，「跨街廓」都更是指同一都市計畫區塊被道路區隔，跨越計畫道路的邊界一起辦理都更，也就是都更範圍不只在單一街廓內，而是包含了鄰近的幾個街區。

擬捐贈公園、社區日照設施

康佑寧說，該都更案配合市府政策，申請大眾運輸導向型發展（TOD）增額容積廿％、「主幹道沿線基準容積加給」及「跨街廓都市更新容積調派專案」等措施，可提高基準容積廿％。透過跨街廓更新，將原本難以重建的巷弄小基地併入主要幹道大基地一起開發，小基地改為綠地，規劃捐贈約一二五坪公園，提供社區居民休憩。

此外，為兼顧公共利益，該案另捐贈約六八九坪設置「身心障礙者社區式日間照顧設施」，提供多元化在地服務，提升身心障礙者生活品質。基地鄰近捷運土城站，開發後將提供約一五○○坪開放空間，並保留金城路一段公車站設置區位，另於基地內設置YouBike租賃站，便利居民交通。

康佑寧指出，新北自二○一九年推動「都更三箭」，提供危老重建、一般都更、防災都更、簡易都更及整建維護等多元途徑，加速改善老舊建築。截至今年八月，累積核准達一三四六案；其中「跨街廓都市更新容積調派專案計畫」申請期限展延至二○二六年十二月廿四日。

