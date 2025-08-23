學校班級冷氣電費 新北支應7.1億

新北市公私立學校班級冷氣電費，市長侯友宜表示，明年七．一億元由市府全數編列預算承擔。 （記者翁聿煌攝）

教育部明年起停止補助 教育局︰考量校務預算已編好 統一處理

〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕新北市昨天召開一一四學年度第一學期公私立學校校長會議，由於中央從明年初就停止補助公私立學校班級冷氣電費，將影響新北市三三八校、近四十萬名學生，約七．一億元電費，市長侯友宜表示，新北市願負起責任，明年七．一億元由新北市府全數編列預算承擔，確保學校正常運作，讓學生在公平、安全的環境中學習。

配合「班班有冷氣」政策

教育局指出，班級教室冷氣電費原本是教育部實施「班班有冷氣」政策所增加的電費，以前是由教育部支應，但教育部明年起停止補助地方政府冷氣電費，市府考量各校明年的校務預算已經編好，決定由市府統一為各校支應。

有校長指出，各校明年包括水電等預算已經編好，幸好市府接手，否則冷氣電費必須設法勻支，會影響到整體校務運作，甚至有些學校根本無法支應。

另啟動AI素養教育三年計畫

侯友宜昨天在會議中也宣布，新北市將以在地MIT（Made in Taiwan）到國際MIT（美國麻省理工學院），跨國啟動「AI素養教育三年計畫」，並率先導入美國MIT RAISE與跨國教育組織共同開發全球Day of AI課程，對象涵蓋全市國小至高中的學生，從明年起分四年逐年更新為AI電腦。

侯友宜表示，AI浪潮正改變產業與生活，也帶來教育新挑戰與契機。培養數位素養，不只是學生未來的競爭力，更是城市前進的關鍵，新北率先將數位素養課程全面融入教學，培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」，並跨域整合、公私協力，讓每位孩子迎向智慧時代。

由於近來夏季持續高溫炎熱，戶外作業勞工易因中暑、熱衰竭引發健康危害。新北市勞動檢查處長林澤州表示，自六月啟動熱危害專案檢查，截至七月底已查獲卅三處營建工地違反規定，已限期改善，複查未改善者將依法處三萬至卅萬元罰鍰。

此外，已將「風扇衣」納入補助項目，協助降低勞工在高溫下的工作風險，若符合資格的企業與自營作業者申請，補助金額上限為三萬元。

