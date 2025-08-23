花蓮推廣「不整地栽培」

已經壓平的太陽麻草毯上，透過操作真空播種機，可以直接進行播種。（花蓮農改場提供）

2025/08/23 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農忙時期農民請曳引機得要排隊，農業部在花蓮縣壽豐鄉設置的花蓮農改場有機農業研究中心，致力推廣「不整地栽培」技術。花蓮區農改場場長楊大吉說，農民無須請曳引機翻耕，直接將綠肥壓平在土壤表面就能播種，還能保護土壤減少水分蒸散、減少碳排放。

在壽豐有機農業研究中心試驗田，花蓮農改場廿一日邀集農民現場觀摩栽培實作，將觀摩田內種植的太陽麻綠肥，透過滾壓式輾草機壓平在土壤表面，形狀有如草毯，最後再以不整地真空播種機，直接在草毯上播種高粱，現場農民提問，擔心容易長雜草造成管理問題。

花蓮農改場指出，試驗田的成果顯示，田菁與太陽麻都很適合直接以輾壓方式處理，不需整地，但覆蓋時要注意密度，減少雜草的生長，後續研究還將著重於綠肥輾壓到田間的最佳時間，也會測試大豆、玉米等不同雜糧作物的種植效果。

花蓮區農改場說，不整地栽培理念強調「健康土壤是健康農業的基礎」，透過減少或避免翻耕維持土壤團粒結構，提升通氣與保水能力，進而促進根系發展及微生物活性，不但能減少使用氮肥降低成本，土壤的有機碳分解速度減緩，達到節能減碳目標。

