    同框賴清德 林國漳︰仍無意願選宜縣長

    總統賴清德（前左）參拜蘇澳南天宮媽祖廟，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳（前中）陪同。 （記者王峻祺攝）

    總統賴清德（前左）參拜蘇澳南天宮媽祖廟，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳（前中）陪同。 （記者王峻祺攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，總統賴清德全力勸進宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選。賴清德昨到宜蘭廟宇參拜，勸進後兩人首度同框；林國漳昨晚也帶隊陪同民進黨公職與議員、鄉鎮市長等參選人，參加宜蘭水燈節遶境，引起參選縣長聯想；不過，林國漳仍強調目前無參選意願。

    賴全力勸進 新人新氣象

    賴清德昨天下午到蘇澳進安宮、南天宮參拜，與林國漳兩人同框，引發地方政壇關注，揣測林是否已點頭同意參選？南天宮參拜後，總統和廟方人員走進會議室晤談，林國漳也一起進入；據轉述，兩人互動良好，眾人主要聚焦討論關稅及漁業因應政策；賴清德還邀林加入漁業小組聯繫平台，稱他是「大律師」，能協助漁民解決問題。

    民進黨佈局明年宜蘭縣長選戰，賴清德希望推舉新人營造新氣象。去年十二月十七日親自到宜蘭勸進林國漳；當時，林稱無參選意願，賴希望他以大局為重，慎重考慮。

    林國漳近期開始參與民進黨與信賴之友會的打詐座談，七月間率團到花蓮聲援全台罷團大會師，參與民進黨青年營等，昨與賴清德同框拜廟，晚上也帶隊參加宜蘭水燈節遶境，儼然就是「母雞帶小雞」態勢；外界解讀，參選動作愈來愈明顯。

    但林國漳表示，昨天拜廟現場人很多，並沒有談到選舉的事，對於參選縣長態度仍「沒有參選意願」。對於參加民進黨許多活動，他說，那些活動有的是邀請，有的是宜蘭縣信賴之友會配合主辦，他只是單純參加，外界不要有過多聯想。

