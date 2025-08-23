台中海洋館 周邊違停亂象多

台中海洋館後方路肩有整排車輛停放，台中市府與台中港警局九月將會勘改善。（記者張軒哲攝）

2025/08/23 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館廿一日對外試營運，梧棲漁港周邊車輛大增，加上貨櫃車奔馳，北堤路圓環三叉路口號誌燈沒有更換，仍是閃紅燈，讓駕駛無所適從，另外，海洋館周邊道路有出現車輛違停亂象，相關單位將於九月二日會勘，道路劃設紅線後，會開單取締。

9/2會勘 劃設紅線取締

台中海洋館開幕試營運，連續兩天上午湧現人潮與車潮，民眾若行經北堤路與海洋路口圓環，號誌僅閃紅燈，會與進梧棲漁港的車輛在圓環的三叉路口爭道，險象環生，對此，台中港務分公司指出，北堤路梧棲漁港收費亭前為圓環路口，主要車流以進出漁港為主，基於車行動線，號誌以閃光方式設定運作，以利車流續進，避免因號誌停等延滯造成回堵，已請義交於重要路口協勤，將關注交通流量變化，適時邀集相關單位辦理現場會勘，滾動檢討號誌設置及時制規劃。

市議員楊典忠表示，十點以後海洋館停車場一○四格車位一位難求，民眾只好違停到大客車停車區，若停到漁港停車場要徒步至少十分鐘，海洋館沒有提開幕海洋館試營運後第一個週末假日交通更是考驗。

台中市府觀旅局指出，營運單位正研擬開設接駁車或租借台中港公司閒置土地停車等多方面之可行性，如台中漁會停車場等互相送客等營運方式，共同創造海線觀光整體效益。

