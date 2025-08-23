為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豐原烤鴨店食物中毒案 業者致歉允賠償

    豐原烤鴨業者昨在議員謝志忠要求下舉行補償說明會，向受害民眾鞠躬致歉，並委託保險公司受理賠償。（記者蔡淑媛攝）

    豐原烤鴨業者昨在議員謝志忠要求下舉行補償說明會，向受害民眾鞠躬致歉，並委託保險公司受理賠償。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原區北平金銀樓烤鴨上月底傳出食物中毒案，超過三○○人受害，出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，其中二十多人住院，有國中生狂拉逾四十次、包尿布去上學，受害民眾從二歲到九十二歲都有，衛生局在七月二十四日勒令停業，並檢出沙門氏菌污染，依食品安全衛生法辦，業者昨在議員謝志忠要求下舉行補償說明會，向受害民眾鞠躬致歉，並委託保險公司受理賠償，但食物為何遭沙門氏菌污染，則未說明。

    逾300人受害 2歲到92歲都中鏢

    這家烤鴨業者在今年六月曾發生食物中毒事件，經食安處調查送驗檢出沙門氏菌污，業者被法辦，該店停業後更換負責人，改為直營店，七月二十一日重新開幕，但三天內民眾購買烤鴨食用陸續傳出食物中毒。

    沙門氏菌惹禍 國中生狂拉包尿布

    潘小姐說一家八口吃了兩隻烤鴨都食物中毒，就讀國小的小姪子住院五天；魏小姐一家三口吃了一隻烤鴨，兒子嚴重腹瀉二天，拉肚子超過四十次，還有陳先生一家三人買烤鴨吃也上吐下瀉，九十二歲老媽媽住院六天。

    食安處在上月案發時前往該烤鴨店稽查、採驗，現場查有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失，勒令業者暫停營業，全面改善，後續在食餘及患者檢體驗出沙門氏菌，將依法開罰六萬至二億元；謝志忠並指店家沒開發票、受害民眾多有自行買藥或服藥，要求業者應從寬賠償。

    豐原烤鴨業者在議員謝志忠要求下舉行補償說明會。（記者蔡淑媛攝）

    豐原烤鴨業者在議員謝志忠要求下舉行補償說明會。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播