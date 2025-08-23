豐原烤鴨店食物中毒案 業者致歉允賠償

豐原烤鴨業者昨在議員謝志忠要求下舉行補償說明會，向受害民眾鞠躬致歉，並委託保險公司受理賠償。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/23 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原區北平金銀樓烤鴨上月底傳出食物中毒案，超過三○○人受害，出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，其中二十多人住院，有國中生狂拉逾四十次、包尿布去上學，受害民眾從二歲到九十二歲都有，衛生局在七月二十四日勒令停業，並檢出沙門氏菌污染，依食品安全衛生法辦，業者昨在議員謝志忠要求下舉行補償說明會，向受害民眾鞠躬致歉，並委託保險公司受理賠償，但食物為何遭沙門氏菌污染，則未說明。

逾300人受害 2歲到92歲都中鏢

這家烤鴨業者在今年六月曾發生食物中毒事件，經食安處調查送驗檢出沙門氏菌污，業者被法辦，該店停業後更換負責人，改為直營店，七月二十一日重新開幕，但三天內民眾購買烤鴨食用陸續傳出食物中毒。

請繼續往下閱讀...

沙門氏菌惹禍 國中生狂拉包尿布

潘小姐說一家八口吃了兩隻烤鴨都食物中毒，就讀國小的小姪子住院五天；魏小姐一家三口吃了一隻烤鴨，兒子嚴重腹瀉二天，拉肚子超過四十次，還有陳先生一家三人買烤鴨吃也上吐下瀉，九十二歲老媽媽住院六天。

食安處在上月案發時前往該烤鴨店稽查、採驗，現場查有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失，勒令業者暫停營業，全面改善，後續在食餘及患者檢體驗出沙門氏菌，將依法開罰六萬至二億元；謝志忠並指店家沒開發票、受害民眾多有自行買藥或服藥，要求業者應從寬賠償。

豐原烤鴨業者在議員謝志忠要求下舉行補償說明會。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法