9月標售173筆土地 盧秀燕挨批卸任前把地賣光

台中市政府地政局將於9月9日標售「水湳機場原址區段徵收區」配餘地，民進黨議員痛批市長盧秀燕要在卸任前賣光台中市土地。（市府提供）

2025/08/23 05:30

盧任內賣地逾千億元 地政局︰依法處分 與全國做法一致

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局將於九月九日辦理「台中市水湳機場原址區段徵收區」十七筆配餘地、「台中市第十三期大慶市地重劃區」二十筆抵費地及「台中市第十四期美和庄市地重劃區」一三六筆抵費地，共一七三筆土地公開標售；民進黨議員痛批市長盧秀燕是「賣地女王」，根本就是要在卸任前賣光光台中市土地。

請繼續往下閱讀...

議員︰標脫率創低 繼續趕「出清」

地政局表示，台中市各開發區開發完成後，配餘地及抵費地依法處分辦理公開標售，清償開發借貸及降低利息壓力，而結算後的盈餘款將優先作為各開發區公共設施管理維護費用；地政局並強調，全國各直轄市六都中，高雄市、台南市、桃園市、新北市等相關整開區，近期均持續多次土地公開標售作業，台中市依法處分土地，與全國做法一致。

沒用來還債 拒普發現金給市民

台中市九月九日將標售三區共一七三筆土地，民進黨議員陳淑華痛批，盧秀燕任內賣地已超過千億元，即使標脫率創低還堅定賣地，擺明就是明年卸任前，拚盡全力賣掉台中市土地，盧秀燕完全不顧及台中市財政的長遠規劃，就是要賣光光，犧牲市民權益，台中市總預算年年暴增沒有明確的方向，也沒有用來還債，還辯稱沒錢分享給市民，拒絕普發現金給市民，一貫的同樣政策兩套標準。

水湳經貿園區 一年三度標售

民進黨市議員張芬郁表示，今年二月市府才標售水湳、十三期、十四期共一三三筆土地，標脫率僅十八．一％；六月又再釋出水湳十七筆土地，標脫率只十七．六％，創下歷史新低；距離上次土地標售不到兩個月，九月又再度推出一七三筆土地標售，質疑盧秀燕在最後任期趕著「出清土地」，而非計畫性的財務調度，坐實「賣地女王」稱號。

張芬郁強調，尤其是水湳經貿園區，一年內三度標售土地，這次標售的十七筆土地，有十六筆是二月賣不出去的土地，顯見時機不對，市場並不買單，台中財源無虞，盧市長卻執意賣地，她嘲諷的問「莫非已在為台中普發現金做準備？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法