花蓮蚊子洞跨溪便橋 通車

〔記者花孟璟／花蓮報導〕三年前九月十八日地震，將花蓮南區秀姑巒溪三座橋梁震垮，後又有颱風造成二座橋橋面沉陷，目前五座大橋重建新橋中，民眾通行只能走溪底便道，但受丹娜絲、薇帕及楊柳颱風連續來襲，各溪底便道都被沖毀至今無法修復通車，幸蚊子洞便橋昨午通車，其他四座橋梁便道由縣府建設處負責發包，汛期過後陸續進場施工。

今年丹娜絲、薇帕及楊柳颱風連續襲台，造成玉里鎮高寮、玉長便道及富里鄉崙天便道、明里便道、蚊子洞便道等溪底便道毀壞，目前赤科山正在舉辦金針花季，從台九線通往赤科山最快路徑高寮便道不能走，遊客只能從瑞穗鄉瑞穗大橋走一九三縣道、或往南繞到玉里大橋再北上至高寮進入赤科山，常讓遊客霧煞煞不清楚怎麼走！

玉里鎮公所機要張德倫說，高寮、玉長便道因秀姑巒溪河道寬，鋼便橋跨距又大，因此規劃八月底後陸續進場施工。

富里鄉公所昨說，至於崙天便橋因為鋼便橋已沖毀、過水路面也全部流失，必須重新修復路面；縣府建設處回應表示，預計下週一日進場施工，估九月廿五日恢復通車；明里鋼便橋全部沖毀，為增加通洪斷面，鋼便橋長度將從七十公尺延長至一百公尺，高度加高約兩公尺，預計下月十五日進場施工、十一月底完工通車。

