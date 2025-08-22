宜縣公車亭沒特色 規劃明年改造

宜縣公車亭被認為缺乏地方特色，且無遮避雨效果，縣府將辦理改善。（資料照）

2025/08/22 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣建置三○二座公車候車亭，審計部宜蘭審計室認為，候車停缺乏地方特色，也無遮避雨效果，且未設置照明設備衍生安全疑慮，要求檢討改善。縣府表示，今年已辦理一鄉一特色候車亭規劃及設計，同時將候車亭照明、遮避雨設施納入盤點，明年視財源情況編列建置。

審計室促改善遮雨、照明

宜蘭縣政府考量宜蘭氣候多雨特性及縣內諸多公車停靠站無候車亭設施，自二○○五年起逐年在公車站建置候車亭，迄今完成三○二座。

宜蘭審計室發現，宜縣候車亭造型缺乏地方特色，建議縣府後續建置規劃時，納入所在區域環境特色，並以主題性或裝置藝術方式呈現，提升便利性與美感，以促進觀光發展。

此外，既有候車亭無遮避雨效果，未設置照明設備，夜晚衍生安全疑慮及使用不便，容易成為治安死角。宜蘭審計室認為，縣府應速盤點轄內候車亭照明設備設置情形並檢討增設，提升民眾候車安全。

縣府表示，已於今年辦理一鄉一特色候車亭規劃及設計案，納入在地區域特色，以主題性或裝置藝術方式，呈現候車亭多元樣貌，並將候車亭照明設、遮避雨設施納入巡查盤點，將在明年視財源情況編列預算，分階段辦理建置工程。

