    清華、中華大學整併過關 中華校區設科園區

    清華大學與中華大學的公私立大學整併案通過了，清華將率先在中華大學成立「清華²科技園區」，半導體學院會先進駐。（記者洪美秀攝）

    清華大學與中華大學的公私立大學整併案通過了，清華將率先在中華大學成立「清華²科技園區」，半導體學院會先進駐。（記者洪美秀攝）

    2025/08/22 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與中華大學的公私立大學整併案過了！清華大學昨天指出，教育部已核定兩校整併計畫書，將依計畫內容分階段推動整併。清大會先在中華校區設立「清華²科技園區」，清華半導體研究學院將率先進駐中華校區。明年二月一日起中華大學將停招，預計二○三○年走入歷史，中華大學董事會也會將賸餘校產全數捐贈清大。

    清大表示，清大中華校區鄰近新竹科學園區，響應政府「桃竹苗大矽谷推動方案」與「晶創計畫」，未來將活用中華校區資產，規畫成立國際創新育成中心、國際研發中心，打造科技新產業鏈。

    清華²科技園區中的「華」平方象徵清華與中華攜手培育人才、推動尖端研究，未來將聚焦國家核心戰略，推動產學合作與人才培育；整合國衛院等公部門研究能量，鏈結竹科企業、串聯竹科科技廊帶。

    中華大學學生會在原校原地完成學業，由中華大學核發學位證書。清大續推動中華大學教師及職員權益保障方案，依教育部核定條文轉聘到清大，確保人力延續與專業發展，維持教學與行政運作的穩定。

    今年三月兩校已共同完成整併計畫書，六月報請教育部核准。中華大學明年二月一日停招，待學生原校畢業後，二○三○年八月一日停辦。停辦後，董事會將把賸餘校產全數贈予清大，投入高教發展。

