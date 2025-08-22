海纜頻遭中國船破壞 要國際防堵

科技、民主與社會研究中心（DSET）分析台灣海纜遭受中國船利用灰色地帶破壞，建議國際合作強化執法。（DSET提供）

2025/08/22 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣海纜頻傳遭中國船破壞，台南地方法院今年六月首度針對「宏泰五八號」中國籍船長破壞海纜案宣判，是海纜第一案，但科技、民主與社會研究中心（DSET）分析，國內法規難阻止灰色地帶，檢方無法證明船長受外國勢力指示，建議國際合作強化執法，美國已有海纜防護提案，台灣與盟國應加速聚焦訂定相關協議。

DSET海外研究員陳大楨表示，「宏泰五八號」判決，為首宗有關海纜破壞的成功起訴案例，但法界爭論檢方無法用「電信管理法」的國安條款起訴。

陳大楨分析，因檢方難以證明該船長受有外國勢力指示，雖法院最終認定船長具有間接故意，仍反映台灣現有情蒐能力難以判明行為意圖，海纜防護需進一步強化。

陳大楨指出，政策決策者應朝「懲罰」、「抵銷」及「回應」，建立涉案船隻與灰色地帶行為國的指揮關係，進而援引習慣國際法下的反制措施，由沿岸國對涉案船舶進行管轄，執行更嚴格的港口國措施，或與國際海事組織合作，也要追究涉案船舶的權宜船旗國的責任。

