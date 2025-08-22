歐洲學校家長投訴陳長文校刊鼓吹兩岸統一

陳長文透過校內刊物鼓吹兩岸統一，並批評總統賴清德違背憲政責任。（翻攝畫面）

2025/08/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北歐洲學校每年會透過校內刊物發布辦學成果，不過該校董事長、前海基會秘書長陳長文，卻透過刊物鼓吹兩岸不應放棄追求多元而統一的共融願景，並批評總統賴清德將中國定義為「境外敵對勢力」等。有學校家長批評，陳長文透過校內刊物書寫政治議題，非常不適當。

記者致電歐洲學校，截稿前未獲回應。台北市教育局主任秘書鍾德馨說，學校應符合教育中立的普世原則。

北市府：學校應符教育中立普世原則

一名家長向本報投訴指出，台北歐洲學校董事長陳長文在學校刊物中，刊登一封中英文雙語信件，分享世界局勢的變動，內文提及，台灣面臨中國人民解放軍日趨頻繁的軍事演訓，自總統賴清德將中國定義為「境外敵對勢力」以來，兩岸情勢日益緊繃。

陳長文並舉，歐盟前身為歐洲煤鋼共同體，二戰後法國與西德成就歷史性和解，若法、德可超越歷史恩怨邁向融合，「台灣與大陸之間亦不應放棄追求多元而統一的共融願景」。

投訴家長表示，一直以來都知道陳長文偏藍立場，但利用學校刊物表達已經太超過，許多家長們感到非常不適當，甚至有人以「噁心」來形容。

該名家長認為，陳長文至少有三點不適當，第一就是在刊物內批評總統違反憲政責任，媒介不合適；第二，陳標榜「兩岸統一」這類非主流民意概念，有所不妥；第三，陳長文將中國對台灣的文攻武嚇都歸咎於台灣，很離譜。

民進黨北市議員趙怡翔認為，政治論述出現在校刊上相當不妥，尤其台北歐洲學校學生包括外交使節、外商及國際媒體家庭，藉由該校年刊做政治及兩岸立場宣傳，非常不恰當。

陳長文透過校內刊物鼓吹兩岸統一，並批評總統賴清德違背憲政責任。（翻攝畫面）

台北歐洲學校董事長、前海基會秘書長陳長文。（資料照）

