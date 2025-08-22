建中等39校 學生成立共產黨組織

建中共產黨粉專沉寂兩年後發文，表示組織已經基本停止運作。（翻攝IG）

2025/08/22 05:30

陸委會：年輕人有幻想滿正常 建議多了解如何走向專制獨裁

〔記者陳鈺馥、甘孟霖、楊綿傑／台北報導〕紅色滲透校園！台灣多所高中存在共產黨組織，北市建國中學共產黨更串連多校成立「台灣校際共產聯合會」，包括成功中學、板橋高中都淪陷，高達卅九間學校有同類型的社團。

陸委會發言人梁文傑昨表示，年輕人對共產主義有幻想滿正常的，建議多了解共產黨怎麼走向專制獨裁，尤其史達林和毛澤東的恐怖統治怎麼來的。

北市教局：使用校徽恐引誤解又侵權

教育部表示，將了解情形並輔導學生參與校園民主機制。台北市教育局表示，初步了解這些組織都非正式社團，但部分組織標示有使用校徽易使外界誤解，將提醒學生遵守規範。

近日有網友發現，有人以建中共產黨名義在社群發文，強調要以民主方式推動共產黨在建中的執政，促進建中的高速改革，傳播正確的共產主義想法。

據組織會員名單，包括建中、板中、新莊高中、淡水商工、永春高中、成功高中、介壽國中、竹北高中、明倫高中、后綜高中等學校，均有類似組織。

事件發酵後，已經兩年沒發文的IG粉專「建中共產黨」昨發文表示，目前組織基本上停止運作，強調與中共無關，並反對中共對台侵略行為；粉專解釋，當初成立主要為促進學生自治、爭取學生權利；此外，也要洗刷共產主義等同中共污名，正確教育大眾什麼是共產主義。

建中表示，近日有接獲相關訊息，學生並無破壞社會秩序或違反法規，基本上尊重學生表達意見自由，此非學校正式社團，學務處正了解是否還有相關活動進行當中。

北市教育局表示，經查皆非校內正式社團，不過學生組織若欲代表學校或使用學校標誌、校徽，皆應向校方報備，逕自使用恐構成侵權行為。

學者：有必要調查背後資金來源

東海大學陸研中心主任林子立受訪說，中共利用台灣言論自由在做統戰滲透，不只是對台灣，之前在全世界設立孔子學院也是如此，藉此影響當地民眾，背後有中國資助。有必要廣泛讓全國民眾知道，為何要組織這些高中社團，背後的資金是從哪邊來的，誰在參與、做串接工作。

台灣多所高中存在共產黨組織，更共同建立「台灣校際共產聯合會」，包括建國中學、板橋高中等校，全台高達39間學校有同類型組織。（圖取自IG）

