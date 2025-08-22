為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    丹娜絲、728災後重建600億 舉債支應

    行政院會昨日拍板「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，經費上限匡列600億元，全數舉債支應。（記者劉信德攝）

    行政院會昨日拍板「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，經費上限匡列600億元，全數舉債支應。（記者劉信德攝）

    2025/08/22 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，經費上限匡列六百億元，全數舉債支應。預算包括農業設施一○一億元、電力系統一一○億元、水利設施一一一億元、道路及交通八十九億元、社會復原及產業促進八十九億等。行政院長卓榮泰表示，盼特別預算案能在最短時間內順利通過，讓民眾生活儘速重回常軌。

    林道復建、農損救助、堰塞湖 農業部主管203億元經費

    根據行政院規劃，六百億元特別預算，分別在二○二五年、二○二六年及二○二七年編列一九一億元、三一六億元、九十三億元。其中農業部主管二○三億元，主要補助地方政府辦理農水路、水土保持搶修與復建工程、農損救助、利息補貼、農業相關產業重建輔導措施、花蓮馬太鞍溪堰塞湖監測防治工程、林道復建等。

    電網防災韌性建置、修復 187億含店家設備汰換補助

    經濟部主管一八七億元，主要是電網防災韌性建置、補助地方政府辦理水利設施搶修與復建工程、受災店家設備汰換補助、淹水救助金、災區供水設施修復、防汛設備修繕增購等。

    交通部主管六十九億元，主要補助地方政府辦理道路、觀光設施修復及復建工程、辦理省道搶修及復建工程等。

    行政院主管五十億元，主要為原住民族委員會補助地方政府辦理部落山坡地整治、聯絡道路搶修與復建工程等，通傳會辦理電信系統及有線廣播電視系統復原重建補助，及工程會籌設災後復原重建辦公室等。

    內政部主管卅八億元，主要補助地方政府辦理弱勢戶拆除修繕與媒合補助金、辦理市區道路橋梁、公共設施緊急搶修與復建工程等。

    環境部主管十六億元，主要補助地方政府辦理災後環境復原、廢棄物清除、環境保護災後搶修及復建工程等。教育部主管四億元，補助地方政府辦理校園搶修及復建工程等。文化部主管三億元，辦理文化資產緊急搶修及修復等。

