為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    烏龍爆料郭智輝赴宴 侯漢廷道歉

    2025/08/22 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕新黨籍台北市議員侯漢廷日前爆料，台美關稅談判公布當天，經濟部長郭智輝至飯店赴宴停留三小時；郭對此駁斥不實並交由律師處理。侯漢廷昨承認烏龍爆料，資訊判斷出現重大失誤，引發社會紛擾，並九十度鞠躬向郭智輝道歉。

    經濟部長郭智輝上週被台北市議員侯漢廷爆料，美國對台課以「廿％+N」關稅公告當天，在飯店設宴；經濟部日前表示，該日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。郭智輝為捍衛名譽，已委託律師提告。

    當天出席的台北榮總院長陳威明廿日也證實，郭智輝當天只短暫待約半小時，並沒有停留三個小時。

    「本人侯漢廷在此向郭智輝部長鄭重道歉，並承擔全責。」侯漢廷昨日透過臉書發布道歉影片表示，日前依據消息來源提供的資訊，經初步查證與比對後，做出了郭智輝「在關稅公告當日停留宴席三小時」的結論。

    侯漢廷承認，未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝，並引發社會不必要的紛擾，「在此，我為自己的錯誤，向郭智輝部長、經濟部全體同仁、社會大眾，以及所有信賴我的每一位，致上最深切的歉意」，並且九十度鞠躬。

    針對郭智輝提告，他表示尊重其透過司法捍衛名譽的權利，將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播