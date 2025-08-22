烏龍爆料郭智輝赴宴 侯漢廷道歉

2025/08/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕新黨籍台北市議員侯漢廷日前爆料，台美關稅談判公布當天，經濟部長郭智輝至飯店赴宴停留三小時；郭對此駁斥不實並交由律師處理。侯漢廷昨承認烏龍爆料，資訊判斷出現重大失誤，引發社會紛擾，並九十度鞠躬向郭智輝道歉。

經濟部長郭智輝上週被台北市議員侯漢廷爆料，美國對台課以「廿％+N」關稅公告當天，在飯店設宴；經濟部日前表示，該日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。郭智輝為捍衛名譽，已委託律師提告。

當天出席的台北榮總院長陳威明廿日也證實，郭智輝當天只短暫待約半小時，並沒有停留三個小時。

「本人侯漢廷在此向郭智輝部長鄭重道歉，並承擔全責。」侯漢廷昨日透過臉書發布道歉影片表示，日前依據消息來源提供的資訊，經初步查證與比對後，做出了郭智輝「在關稅公告當日停留宴席三小時」的結論。

侯漢廷承認，未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝，並引發社會不必要的紛擾，「在此，我為自己的錯誤，向郭智輝部長、經濟部全體同仁、社會大眾，以及所有信賴我的每一位，致上最深切的歉意」，並且九十度鞠躬。

針對郭智輝提告，他表示尊重其透過司法捍衛名譽的權利，將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。

