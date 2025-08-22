北市校園50公尺禁售加熱菸 違者最高罰5萬

國健署日前有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，台北市衛生局昨日表示，WHO「加熱菸健康影響證據報告書」明確指出，加熱菸的煙霧中，多達29種有害及潛在有害成分，是紙菸的2至10倍。（資料照）

2025/08/22 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕菸害防制法新法上路逾兩年，衛生福利部國民健康署七月底公布，首波加熱菸有條件通過兩家加熱菸業者、共十四品項申請案。台北市衛生局昨表示，二○二二年三月廿五日公布施行的「台北市新興菸品管理自治條例」即已明確規範，任何人不得於距離台北市各高級中等以下學校基地境界線五○公尺以下區域內，販賣加熱式菸品，違者處新台幣一萬至五萬元罰鍰。衛生局長黃建華指出，目前盤點全台北市高中職以下各級學校周邊五○公尺內，約有一八○家業者在販售傳統紙菸，將輔導這些業者注意不可販售加熱菸。

周邊180家賣紙菸 輔導不販售加熱菸

黃建華表示，因應通過審查即將上市的加熱菸，除了全國性措施外，台北市新興菸品管理自治條例中更進一步規定，高中職以下校園周邊五○公尺內禁止販賣加熱菸，違者可處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，衛生局會加強向販售業者宣導，在通過核定的加熱菸上市後，也會派員加強稽查，維護學子健康。

請繼續往下閱讀...

馬偕醫院台北社區醫學中心主任黃偉新表示，青少年大腦處於快速發育階段，要到廿五歲才完全成熟，尼古丁會對大腦前額葉皮層中會產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，愈早開始吸菸，就越容易產生尼古丁成癮，對大腦結構造成永久性傷害。

加熱菸和傳統紙菸的主要差別在於加熱方式和燃燒程序，加熱菸是使用電子加熱器，傳統紙菸是直接點燃後燃燒，兩者都含有尼古丁，且都會產生對人體有害的物質。

◎吸菸有害健康

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法