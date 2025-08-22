為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市校園50公尺禁售加熱菸 違者最高罰5萬

    國健署日前有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，台北市衛生局昨日表示，WHO「加熱菸健康影響證據報告書」明確指出，加熱菸的煙霧中，多達29種有害及潛在有害成分，是紙菸的2至10倍。（資料照）

    國健署日前有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，台北市衛生局昨日表示，WHO「加熱菸健康影響證據報告書」明確指出，加熱菸的煙霧中，多達29種有害及潛在有害成分，是紙菸的2至10倍。（資料照）

    2025/08/22 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕菸害防制法新法上路逾兩年，衛生福利部國民健康署七月底公布，首波加熱菸有條件通過兩家加熱菸業者、共十四品項申請案。台北市衛生局昨表示，二○二二年三月廿五日公布施行的「台北市新興菸品管理自治條例」即已明確規範，任何人不得於距離台北市各高級中等以下學校基地境界線五○公尺以下區域內，販賣加熱式菸品，違者處新台幣一萬至五萬元罰鍰。衛生局長黃建華指出，目前盤點全台北市高中職以下各級學校周邊五○公尺內，約有一八○家業者在販售傳統紙菸，將輔導這些業者注意不可販售加熱菸。

    周邊180家賣紙菸 輔導不販售加熱菸

    黃建華表示，因應通過審查即將上市的加熱菸，除了全國性措施外，台北市新興菸品管理自治條例中更進一步規定，高中職以下校園周邊五○公尺內禁止販賣加熱菸，違者可處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，衛生局會加強向販售業者宣導，在通過核定的加熱菸上市後，也會派員加強稽查，維護學子健康。

    馬偕醫院台北社區醫學中心主任黃偉新表示，青少年大腦處於快速發育階段，要到廿五歲才完全成熟，尼古丁會對大腦前額葉皮層中會產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，愈早開始吸菸，就越容易產生尼古丁成癮，對大腦結構造成永久性傷害。

    加熱菸和傳統紙菸的主要差別在於加熱方式和燃燒程序，加熱菸是使用電子加熱器，傳統紙菸是直接點燃後燃燒，兩者都含有尼古丁，且都會產生對人體有害的物質。

    ◎吸菸有害健康

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播