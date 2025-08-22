北市增12座火化爐 遭疑承擔外縣市需求

北市殯葬處規劃懷愛館增12座火化爐，明年擬提高外縣市火化收費。（資料照，記者何玉華攝）

2025/08/22 05:30

民代批首長未在基北北桃平台提出討論 殯葬處︰明年將提高外地費用

〔記者何玉華／台北報導〕台北市殯葬處規劃懷愛館增設十二座火化爐，民進黨台北市議員何孟樺昨指出，增設一座就可以滿足北市亡者需求，增設十二座是因為要承擔新北等地的火葬需求，但在基北北桃市長、副市長層級會議卻從未討論到這個「以鄰為壑」的議題，市府應就新北殯葬量能不足造成周邊縣市困擾的問題溝通。北市殯葬處表示，持續向外縣市提出更新與增加量能的建議外，預計明年也將提高外縣市火化收費。

何孟樺︰增一座爐 就可滿足北市需求

何孟樺指出，依殯葬處估算，台北市去年死亡人數為一萬九七三四人，只要再增一座爐就可以滿足需求；增設十二座爐是因為新北的殯葬設施不足，去年火化爐處理兩萬八一二二具大體，有八千多具戶籍不在台北市，占了超過三分之一的量能。議會多次要求提高外地亡者的收費，仍無法壓低佔比，關鍵就是新北市沒有妥善處理本身的殯葬需求，造成北市要蓋超額火化爐來幫新北市解決問題。

她認為，殯葬處未曾與新北「在正式場合討論過」此議題，連今年七月廿三日登場的基北北桃合作平台市長層級會議、八月七日的副市長層級會議，台北市市長蔣萬安、副市長林奕華也都沒有提出討論。

殯葬處︰提前規劃 才能避免臨時缺口

殯葬處表示，殯葬設施非一蹴而就，需提前規劃、陸續建置才能避免臨時缺口；基北北桃四市為同一生活圈，無論是台北市民居住於鄰近縣市，或市民將外縣市家人接來同住，都證明協同治理的必要，不能也不該扁平地誤讀為「台北承擔外縣市的不合理需求」。除持續與鄰近縣市殯葬管理單位密切討論共同生活圈的殯葬需求，向外縣市提出更新與增加量能的建議外，預計明年也將提高外縣市火化價格。

殯葬處說明，增建爐數的計畫並不是一次性全部興建完成。市府會依照需求實際成長、火化技術進步、環境容量及相關法規，以「彈性調整」的方式分階段推進；只會在確有必要時，才逐步啟動後續爐具的增建。

