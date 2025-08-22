爆衝突、人潮擠 大稻埕煙火挨批應變慢

大稻埕昨晚施放煙火，在忠孝碼頭有民眾因觀賞位置發生爭執，在口角之餘還上演全武行。 （圖擷自Threads）

2025/08/22 05:30

〔記者孫唯容、何玉華／台北報導〕大稻埕夏日節廿日晚間加碼施放三○○秒主題煙火秀，湧入逾七．六萬人次，大稻埕及忠孝碼頭人潮都爆滿，台北端民眾抱怨「擠不出去」，新北端則發生民眾爆發口角上演全武行，有民眾被壓制在地上，甚至還有人疑被「扯斷頭髮」；也有民眾不滿坐在陡峭斜坡上被警方驅離，對員警咆哮「法條拿出來」。台北市議員顏若芳也說「昨晚電話被打爆了、人擠人、又悶又熱」，明明可事先防範，有一整年籌備期，但每一年都是一樣塞。台北市議員林珍羽也質疑，台北與新北間有雙北溝通平台，為何未做好溝通支援？

蔣萬安︰已要求觀傳局聯繫新北

台北市長蔣萬安昨下午到文山區與立委賴士葆進行車隊宣傳公投前，被媒體追問，是否掌握煙火施放造成的人流及暴力衝突？後續對人潮安全有沒有因應措施？蔣萬安未正面應是否第一時間掌握雙北現場的突發狀況，僅表示，已要求觀傳局、警察局主動聯繫新北市警方，對於大稻埕煙火節整體活動，包括對岸忠孝碼頭秩序以及安全加強聯繫。

顏若芳︰市府改善速度很慢

顏若芳表示，大稻埕夏日節已是每年暑假固定大型活動，參與人數每年增加，但市府在改善交通、人潮擁擠的速度，「真的非常的慢」，明明可以事先防範的問題，有一整年籌備期可跨局處、跨縣市合作，但每一年都一樣塞。

顏若芳說，下週七夕有最大煙火秀，散場可能發生的意外，是否有因應措施，甚至這次新北發生互毆事件，若發生在台北市，警察有辦法立即進到擁擠的人潮中處理嗎？

秦慧珠︰布置、工作人員要增加

市議員秦慧珠也表示，人潮多，相對的布置、工作人員就要增加，警察局、消防局、觀傳局都應要重新討論因應，一旦發生糾紛，更需要警察快打部隊更迅速抵達現場。

林珍羽表示，大稻埕本就是銜接新北重要節點，此次發生意外，北市府是否在第一時間有所掌握？更令人質疑台北與新北間的雙北溝通平台，事先有就此做溝通嗎？「蔣萬安不要掉鏈子」。

觀傳局︰市警局有開設前進指揮所

對於大稻埕施放煙火現場發生衝突狀況，觀傳局竟只官式回應，活動現場皆配有警力、工作人員協助引導與維持現場秩序，如有發生意外或衝突，警力亦會協助處理，依台北市警察局統計，「八月六日與廿日的夏日節活動場域淡三︱五號水門內無糾紛」。意旨台北市範圍內沒有糾紛。昨晚間觀傳局再補充，活動場域範圍容留人數約為十五萬人，北市警察局皆開設前進指揮所，新北市三重分局亦有進駐。

