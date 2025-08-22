為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鼓山區龍水里擬分割 30日辦公聽會

    鼓山區龍水里豪宅及高樓林立，因人口數為全市第二多，恐被分割為兩個里。 （記者許麗娟攝）

    2025/08/22 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市政府推動里鄰調整，針對人口數最多的四里，陸續舉辦分割公聽會，第二大的鼓山區龍水里，預計八月卅日上午十點於中山國小大禮堂舉辦，里長初學霖直接喊話「反對分割」。

    根據高市民政局統計至今年七月底，高雄人口數前四大里依序為左營區福山里四萬五千多人、鼓山區龍水里約三萬六千人、左營區菜公里約三萬五千人、左營區新上里約三萬人。其中，龍水里因有美術館特區的加持，又有高雄豪宅區之稱，二○二二年里民年平均所得九二．五萬元曾拿下全市最富里，不過隔年就被亞灣區的前鎮區建隆里超越。

    龍水里若拆里將會切割為兩個里，里長初學霖持反對意見，他說，龍水里的土地面積約一．三四平方公里並不算大，原本有二十九鄰，二○二二年已增為三十五鄰，住戶多卻以集合式住宅大樓為主，也是完整的美術館特區，可說是全高雄最完整、最優質的里，住戶水平也高，所以人口數多對鄰里長的工作影響不大。

    初學霖說，當地住戶都以住「龍水里」而自豪，里民的凝聚力也高，並不希望被分割出去和更換里名，而且若換里名還須更改戶籍、證件等相關個資，家長也憂心分割後未來學區可能也會有變動，因此就他所知，持反對意見的多於贊成者，認為與其分割，不如再增加鄰數。

