台灣好行「牡丹四重溪線」 30日首航

2025/08/22 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為夏末初秋旅遊提供新選擇，屏東縣政府推出台灣好行「牡丹四重溪線」郵輪巴士路線，以歷史走讀、在地風味、海景藝術為主軸，串聯車城、看海美術館與牡丹等屏南人氣景點，八月三十日首航，旅客購買一日套票，還能同時享有景點接駁、DIY體驗與特色餐食等多重優惠。

屏縣府表示，「牡丹四重溪線」，以文化走讀結合在地風味與海景藝術，帶領旅人踩著從容的步調感受恆春半島多層次魅力；起點與終點都在潮州轉運站，首站抵達車城鄉四獸仔交易所，結合四重溪休閒農業區遊客中心與農特產專賣，安排洋蔥染布等趣味手作DIY，並以洋蔥染布包裹鐵盒便當，喚起遊客童年記憶；隨後前往牡丹遊客中心，聽取牡丹社事件歷史故事介紹，並在專業導覽帶領下走讀石門古戰場。

旅途中安排多處必訪景點，包括到四重溪溫泉公園，體驗弱鹼性碳酸泉的免費足湯，到車城福安宮感受全台最大土地公廟的信仰文化，還有不容錯過的洋蔥、鹹鴨蛋、綠豆蒜等道地美味，最後來到看海美術館，登上海景觀台遠眺蔚藍天際與壯麗海岸線，於海風與藝術氛圍中為旅程畫下句點。

「牡丹四重溪線」採週五至週日預約開行，八月三十日首航，由屏東客運營運，一日券全票九百九十九元、半票七百七十七元、未滿六歲四百廿七元，昨起開放預約，民眾可至「瘋趣台灣」平台購票。

