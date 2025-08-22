守護屏東人家園 全國NGO：反對核三延役

全國公民團體帶著代表恆春三寶的「日頭、蔥頭、月琴」三樣禮物全力聲援屏東，反對核三延役公投。（記者葉永騫攝）

2025/08/22 05:30

帶恆春三寶「日頭、蔥頭、月琴」聲援 強調已運轉40年 不應重啟

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣公民參與協會秘書長何宗勳、綠黨創黨召集人高成炎等全國NGO團體昨天齊聚屏東，並帶著代表恆春三寶的「日頭、蔥頭、月琴」三樣禮物全力聲援屏東，強調核三已運轉四十年，不應該重啟，縣長周春米也強調，應該讓核三安全下莊，並承諾恆春半島的回饋金不會改變。

請繼續往下閱讀...

批假公投 呼籲八二三投不同意

為反對核三延役公投，全國NGO團體昨天齊聚屏東火車站前廣場，台灣公民參與協會秘書長何宗勳、綠黨創黨召集人高成炎、台灣環保聯盟會長謝志誠、屏東縣準公共幼兒園聯盟理事長施彥仲等人到場，他們認為這是一場假的公投，屏東已承受四十年的核電風險，地方政府依法除役，為了不讓屏東人孤單，全台灣的公民力量會鬥陣來守護屏東人家園。

公民團體並帶來三樣禮物表達祝福，分別是「日頭」；象徵恆春日照強烈，太陽能潛力無窮，是屏東再生能源的希望，「蔥頭」代表土地的誠實與清香，揭穿政治黑心的「智慧之眼」；「月琴」代表傳承地方文化與音樂精神，用歌聲訴說核電下的生活壓力與渴望，後灣人文暨自然保育協會理事長楊美雲以月琴在現場自彈自唱，用歌聲守護家園。

環保聯盟會長謝志誠說，核三停役後的回饋金不會受到影響，補助款甚至會增加，這是立法院通過的決議文，請恆春半島四鄉鎮的民眾不用擔心。

周春米承諾 停役後回饋金不變

縣長周春米表示，核三運轉四十年就應該安全下莊，公投案推翻了社會共識和法律規定，讓屏東人承擔不安和憂慮，核三停役後的回饋金不會改變，縣府承諾對社團、鄉鎮的補助和建設會超過三十億元，維護恆春半島居民的權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法