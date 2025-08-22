台東伯公照護站2.0 十處新據點揭幕

2025/08/22 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站一．○的十二站外，在長濱、東河、卑南、太麻里、大武及台東市等地新設十處二．○據點，昨天揭幕，將客語學習、歌謠傳唱及客家美食體驗融入課程，讓長輩在熟悉的語言、歌謠與飲食中獲得陪伴與支持，也讓年輕世代有機會參與其中，形成跨世代共融的社區氛圍。

縣長饒慶鈴說，台東縣客家人口約占兩成，縣內原有十二處伯公照護站，由客委會補助設立，但因規定須符合「客語人口達五成」才能設站，使得僅關山、鹿野、池上三地符合資格。為了擴大服務範圍、照顧更多在地長者，縣府突破法令限制，由民政處、社會處、教育處及衛生局跨局處合作，並編列縣預算支持，在長濱鄉、東河鄉、卑南鄉、台東市、太麻里鄉、大武鄉等六鄉鎮市再增設十處伯公照護站二．○，持續守護客家族群。

縣府說明，各新設據點將依在地需求規劃課程，持續辦理客語學習、文化講座、健康促進及老幼同樂活動，讓長者在熟悉的文化氛圍中獲得妥善照顧，期望透過這樣的據點，延續地方伯公信仰文化，結合客語推廣、長者關懷、健康促進，讓伯公站成為凝聚客家族群情感與文化認同的中心。

