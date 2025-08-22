信眾捐贈 關山天后宮飄咖啡香

廟方重視信眾捐獻，另製櫃子擺設，供信眾更方便免費飲用咖啡。（民眾提供）

2025/08/22 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕從疫情前，關山天后宮就偶爾能聞到咖啡香，原來是經營電信、監視系統業者彭成業捐贈咖啡機而來，迄今為止已更換到第六台、隨時保持兩機器運作，期待廟會少些「八加九」，多些咖啡香與不同的年輕信眾。

近年來，造型古樸的關山天后宮能聞到咖啡香，廟中志工表示，咖啡機為信眾彭成業所贈，但豆子喝得是各信徒捐的百家豆。彭成業說，會捐獻的原因之一是還願，感謝媽祖庇祐家族。

請繼續往下閱讀...

彭成業表示，從小被阿公、長輩們帶來廟中遊玩，自己家族也常在此祭拜神明，關山天后宮和以往一樣的古樸、莊嚴，不似近代寺廟妝點得五彩繽紛，這裡不只是信仰中心，也是他的重要童年回憶，只是令自己難過的是，近年廟會常有年輕人鬥毆，希望以咖啡香化解暴戾之氣。

彭成業兒子已在北部成為外科醫生，關山鎮長彭成豐則是彭成業堂弟，中研院副院長彭信坤亦是出自家族。彭氏一族實是在約百年前從苗栗逃避水患至此，如今已是人才濟濟、活躍各領域。彭成業說，自先祖迄今皆受關山媽祖庇祐，方能使彭氏一族深根茁壯，終不能忘本。

