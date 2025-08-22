科學檢測路損 竹北砸1.6億改善

2025/08/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市住宅開發建案及工業區多，加上污水下水道工程與各管線單位反覆開挖，大型車輛頻繁進出，導致市區路面處處可見補丁，道路基礎受損；竹北市公所昨天宣布將投入一．六億元經費，率大新竹之先引進科學檢測路損。

今年底前公所將針對縣政二路、博愛街、三民路、環北路、中山路、泰和路等中重度路損區優先刨鋪，分區分段施作，以降低民怨、維護安全。

市長鄭朝方表示，過去公所道路維管主要是例行巡檢與里長通報，這次邀集專業團隊進駐，透過中央大學執行「竹北市人本環境改善計畫」的道路現況調查與分析，採用日本開發的MCI（Maintenance Control Index，道路維護管理指標）平整度檢測，精準找出「隱形路損嚴重區」，提供科學、客觀數據，將這些區塊串連成完整「街廓」，納入系統性改善規劃，讓施工更有效率、道路更耐用。

優先改善原則有二：第一，MCI檢測分數低於五．三的路段（分數越低代表路況越差），第二，校園周邊通學動線及因管線開挖導致不平整的道路。

