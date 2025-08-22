竹市風箏節改10月舉行 網酸「九降風」伴沙

新竹市2025國際風箏節改10月初舉行，網酸10月是九降風起，質疑風箏要配沙飛嗎？（資料照，記者洪美秀攝）

2025/08/22 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦國際風箏節往年都選在八月底或九月初在新竹漁港登場，今年改在十月三到五日舉行，由於新竹地區東北季風（九降風）幾乎每年十月就伴沙風起，網友酸今年的國際風箏節是要配沙起飛嗎？市府產發處指出，因配合國際風箏團隊檔期，加上剛好十月初是中秋連假，且每年九降風大約十月下旬才吹起，邀請市民來新竹漁港海邊賞月兼看風箏秀，今年主題以箏霸星際為主，正是賞月觀星看風箏的最佳時節。

市府表示，今年的國際風箏節除比往年多一天，更以「箏霸星際」為主題，配合中秋節連假，將由星際迷航企業號星艦造型風箏領航，會有太空人、外星人與飛碟齊聚天際，陪市民歡渡中秋假期，活動期間會邀請法國、紐西蘭、義大利及新加坡等國家的風箏好手，與台灣團隊共組十二支隊伍，展演各式創意與大型風箏，期帶給市民震撼的空中饗宴。

另，今年因應「箏霸星際」太空主題，也邀請總部設在新竹的國家太空中心（TASA）共襄盛舉，並有竹塹特產市集，MOMO家族、天馬戲創作劇團、紅鼻子馬戲團及太空主題馬戲秀等表演，連續兩晚更有夜光風箏點亮新竹夜空，今年也規劃四條免費接駁路線，鼓勵市民搭接駁車往返，來新竹漁港海邊吃美食看表演賞星月。

