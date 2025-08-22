為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《麻竹筍採收期 》林內坪頂後山路坍 農民盼闢替代道

    林內坪頂村後山產業道路坍方嚴重，地方盼先設替代道路採收農作。（坪頂村長林賢宗提供）

    2025/08/22 05:30

    〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕颱風、豪雨造成雲林縣林內鄉坪頂村前後山道路崩坍，其中前山雲六一線已搶通，但後山道路仍由公所申報災後復建中，正值麻竹筍採收期，農民卻無法前往收成，損失慘重，縣議員張維崢接獲地方反應，建議增設替代道路，縣長張麗善允諾全力協助。

    需花逾30分鐘車程 繞遠路耕作

    上個月連續颱風豪雨，林內坪頂村主要聯絡道雲六一線路面塌陷，甚至基礎結構嚴重受損，經過連日搶修，八月十二日恢復通行。不過坪頂村後山連接湖本村的產業道路，至今仍有多處坍塌，無法通行。

    坪頂村長林賢宗表示，後山有將近四十名農民耕作，公所雖已提報災害復建工程，不過近一個月以來，多數農民仍無法通行前往農地工作，有的則是繞一大圈、花費超過三十分鐘車程才能到達農地，正值麻竹筍採收期，農民無法順利收成，希望相關單位能夠緊急處理。

    縣府交工局指出，坪頂村成功國小後方產業道路山坡滑落坍塌，通往湖本村的產業道路也出現土石滑落等情形，公所已提出災後復建工程計畫，爭取經費搶修。

    交工局允諾 盡快規劃設置便道

    張維崢昨在議會臨時會表示，災後復建計畫的核定需要一段時間，當地民眾希望相關單位能先設置臨時替代道路，以利民眾通行。

    張麗善表示，災後復建工程需要較完整規劃，而該處產業道路是採收麻竹筍的要道，將責成交工局盡快規劃設置替代道路，並請林保署一同協商解決。

