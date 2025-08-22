為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沙崙、南科助力 歸仁農會存款逾百億

    2025/08/22 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區農會創立百週年，不僅產業行銷表現優異，信用部營運績效也亮眼，目前存款已突破一百億元，總幹事翁淑雲強調，當地有沙崙智慧綠能科學城的開發，加上南科園區四期即將推動，前景看好。

    一九二五年成立的歸仁區農會，曾經以電影《賭神》橋段製作梗圖，與知名的瑞士銀行Kuso對照，曾在網路爆紅，雖然比不上世界級的金融機構，卻是歷史悠久的在地老字號，農會營運績效不含糊，信用部更是賺錢金雞母。

    翁淑雲說，目前農會存款超過一○八億元，在全市卅二家區農會中排名第四，九年來累計進步廿八億元，放款部分則從五十五億元增加到八十二億元，放存款比例逾七成，信用部營運穩健成長，也看出歸仁人的財富實力。

    歸仁今年三月突破七萬人口，農會不再是鄉村型農會，翁淑雲表示，歸仁地方開發加上都市化發展，幫助農會營運成長，尤其智慧綠能科學城逐漸成型，未來還有成大醫療園區、南科四期等重大建設，潛力無限。

    至於農會本業方面，全力行銷釋迦、秈米、綠竹筍、菱角和蜂蜜等歸仁五寶特產。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播