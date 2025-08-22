沙崙、南科助力 歸仁農會存款逾百億

2025/08/22 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區農會創立百週年，不僅產業行銷表現優異，信用部營運績效也亮眼，目前存款已突破一百億元，總幹事翁淑雲強調，當地有沙崙智慧綠能科學城的開發，加上南科園區四期即將推動，前景看好。

一九二五年成立的歸仁區農會，曾經以電影《賭神》橋段製作梗圖，與知名的瑞士銀行Kuso對照，曾在網路爆紅，雖然比不上世界級的金融機構，卻是歷史悠久的在地老字號，農會營運績效不含糊，信用部更是賺錢金雞母。

請繼續往下閱讀...

翁淑雲說，目前農會存款超過一○八億元，在全市卅二家區農會中排名第四，九年來累計進步廿八億元，放款部分則從五十五億元增加到八十二億元，放存款比例逾七成，信用部營運穩健成長，也看出歸仁人的財富實力。

歸仁今年三月突破七萬人口，農會不再是鄉村型農會，翁淑雲表示，歸仁地方開發加上都市化發展，幫助農會營運成長，尤其智慧綠能科學城逐漸成型，未來還有成大醫療園區、南科四期等重大建設，潛力無限。

至於農會本業方面，全力行銷釋迦、秈米、綠竹筍、菱角和蜂蜜等歸仁五寶特產。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法