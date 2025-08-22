韓國瑜稱罷免「屠殺」 綠嗆228才是

2025/08/22 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在明天投票，立法院長韓國瑜昨先後陪游、馬車掃，韓國瑜說，民進黨推動大罷免，這是「屠殺」、不是民主，對此，民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴回應，罷免由公民發起，韓聲稱「屠殺」是自打嘴巴，因國民黨在台灣造成二二八事件，那才叫屠殺，韓發言失去國會議長高度，令人不齒。

韓國瑜陪游、馬車掃時說，台灣民主最可貴就是包容不同聲音，但民進黨利用國家資源，將不同聲音全部殺光光，並痛批民進黨推動大罷免，哪有立委當一年半，就要把卅一席立委全都罷免，這不是民主，而是「屠殺」，呼籲鄉親八二三投下不同意罷免。

請繼續往下閱讀...

陳玉鈴表示，此次大罷免運動，她是唯一進入罷免投票的民進黨民代，國民黨游顥對她發動罷免，這才叫屠殺。

她強調，大罷免是公民團體發起的，若不是國民黨立委親中舔共，挾席次優勢在國會恣意擴權，人民會辛苦的去發動大罷免？

韓國瑜聲稱大罷免是屠殺，但國民黨當年獨裁造成二二八事件，消滅台灣精英，這才叫屠殺，呼籲韓勿顛倒是非，別再拉低國會議長應有高度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法