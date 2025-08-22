為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    罷免馬文君「蜂群車掃」 下架游顥「志工催票」

    南投罷免國民黨立委馬文君，草屯罷馬志工團展開「蜂群車掃」。 （草屯罷馬志工團提供）

    南投罷免國民黨立委馬文君，草屯罷馬志工團展開「蜂群車掃」。 （草屯罷馬志工團提供）

    2025/08/22 05:30

    〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投國民黨立委馬文君、游顥罷免案明天投票，草屯罷馬志工團昨展開「蜂群車掃」催票；罷游團體則在竹山掃街，籲請大家發揮關鍵力量，一人幫忙拉三票，展現人民的意志，下架不適任立委。

    明天投票 奮戰到最後一刻

    草屯罷馬志工團志工，昨身穿由新竹罷團移交的「同意罷免」背心，背著桃園罷團支援的背包旗，在草屯鎮、中寮鄉車掃，象徵全國公民力量的匯集，並彰顯這場罷免運動不只是草屯的行動，而是全國志工共同的民主工程。

    昨起展開的兩天車掃，是投票前最後衝刺，由機車組成的宣傳車隊，代表一隻隻工蜂齊心協力，雖然資源有限，但也因為如此，每個志工的付出才更顯珍貴，當「蜂群車掃」出動，就是公民力量的展現。

    罷團也質疑，南投連年發生重大性平案，但馬文君卻未監督，或對受害學生做過任何事，對此，馬文君團隊則不予回應。

    關鍵力量 一人幫忙拉三票

    而「去游除垢」罷團，昨由民進黨台北市黨部主委張茂楠、南投縣議員陳玉鈴、前集集鎮長陳紀衡帶隊，前往游顥大本營竹山早市掃街，有民眾表達對游顥長期迴避基層聲音的不滿，強調會用選票罷免掉不適任立委，罷團呼籲鄉親在八月二十三日投下同意罷免票，讓南投重拾清新政治。

    惟罷團街掃時，也遭游顥陣營人馬以大聲公嗆聲：「不同意、不同意罷免，罷免大失敗！」罷團志工未退縮，反而大聲疾呼，要求鄉親投下同意罷免票。

    罷游領銜人林敬桐說，明天就是投票日，志工將奮戰到最後一刻，把「同意罷免」的聲音傳到每一個角落，也籲請大家發揮關鍵力量，一人幫忙拉三票，號召親友一起投票，展現人民的意志，力拚罷免成功。

    「去游除垢」罷團到竹山掃街。（去游除垢罷團提供）

    「去游除垢」罷團到竹山掃街。（去游除垢罷團提供）

