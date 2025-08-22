台中6餐廳米其林摘星 34家入選

2025/08/22 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕二○二五台灣米其林指南本週公布摘星名單，台中六家餐廳得到米其林星級、共摘下八顆星，另有三十四家入選餐廳，其中六家新入榜餐廳，明娟樓開幕不到一年入選，料理水準獲國際美食評鑑肯定，也讓台灣粵菜在國際舞台大放光彩；另外沙卡、咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳，則是去年必比登推介，今年獲入選餐廳。

台中市觀旅局表示，米其林必比登推介指標，在固定價格範圍內，讓評審員吃到三道獲得認可的餐點，上限價格因地制宜，不同國家城市有不同價格，在訂價內獲得評選，台北為一千元以下。

米其林指南入選餐廳則自二○二二年起，取代「米其林餐盤」，代表提供新鮮食材、細心準備佳餚的餐廳，口味佳，雖未達到摘星等級，或不符合必比登推介規定，但被外界視為即將入選星級的潛力股，類似入圍的概念。

此次新上榜米其林入選餐廳中「明娟樓」為台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳，以高雅細緻的粵菜吸睛；「沙卡」在日前公布必比登推介時不在名單，老闆娘說努力不夠，會再接再厲，名單公布後是直升入選餐廳，「咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳」則由排灣族老闆經營，提供原民風情炭烤菜色。

