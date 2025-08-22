騎綠空廊道 無法穿越台中火車站

2025/08/22 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市綠空廊道自行車道已「全線通車」，市議員黃守達、謝志忠日前邀請副市長黃國榮、建設局長陳大田騎自行車體驗，發現有無法直接穿越台中火車站、缺乏專屬自行車道及騎行路線標示不清等三大問題，要求市府改進。

中市府將優化友善空間

建設局長陳大田表示，優先打通台中火車站車站專用區與保存區相接鄰的人行道牽行區，在人行道寬度條件允許下開放自行車與行人共用，並拆除車阻設施，優化為「人車共道」的自行車友善空間；同時增加牌面指引與標誌數量。

綠空廊道自行車道全長二十一公里，由大慶車站到豐原車站；議員黃守達表示，車隊從五權車站出發，騎行至台中車站北側段，實際檢視路況，無論南往北或北往南，都會想從綠空廊道穿越台中車站，但即使下車牽行，仍然處處受阻，如大智北街與北段綠空廊道之間出現一條小徑，因為標示不明，大家都會往此處騎，但卻設有車阻，市府應及早處理。

黃守達並強調，由於無法穿越台中車站，自行車被迫繞行至車流繁忙的復興路四段，與車爭道，風險極高；另外一個問題就是騎行路線標示不清，市府應提出改善。

