台中海洋館試營運 輪椅族怨排長龍

台中海洋館試營運，吸引遊客參觀。（記者張軒哲攝）

2025/08/22 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕千呼萬喚，台中海洋館廿一日十點對外試營運，一早吸引大批親子遊客把握暑假尾聲，爭睹企鵝與水母風采，但海洋館歷經逾十年規劃、斥資十三億元興建，有輪椅族跟推著嬰兒車家長抱怨沒有開設專用通道，讓大家排隊至少半小時的時間才入場，

昨日一早一名阿公帶著孫子八點十五分到場排隊搶頭香；「全台首創企鵝開放式展示缸」遊客可近距離觀察麥哲倫企鵝，目前館內共有六隻麥哲倫企鵝，牠們搖搖晃晃行走或在水中優游，讓遊客猛按快門，海洋館指出，年底預計總共有十八隻企鵝迎賓，另一大亮點是數千隻水母搭配沉浸式互動投影緩慢漂浮。

台中海洋館目前已售出三萬多張門票，昨日約有近四千人次入場，有民眾到場才發現無法現場購票，工作人員引導使用手機購買該時段剩餘入場票。

另外，豐原區陳姓老翁不慎踩空台階跌倒，左膝破皮流血，有遊客認為二樓通往一樓階梯光線太暗，建議在樓梯旁再增加反光貼條；市府觀旅局表示，會針對館內動線與設施檢討改善。

海洋館副理林真表示，一天共有七個入場時段，遊客都集中在每個整點入場，加上六歲以下與身障等免費票人數眾多，才會大排長龍；現場購票機制與動線等，會視試營運情況研議調整。

