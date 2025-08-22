為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中海洋館試營運 輪椅族怨排長龍

    台中海洋館試營運，吸引遊客參觀。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館試營運，吸引遊客參觀。（記者張軒哲攝）

    2025/08/22 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕千呼萬喚，台中海洋館廿一日十點對外試營運，一早吸引大批親子遊客把握暑假尾聲，爭睹企鵝與水母風采，但海洋館歷經逾十年規劃、斥資十三億元興建，有輪椅族跟推著嬰兒車家長抱怨沒有開設專用通道，讓大家排隊至少半小時的時間才入場，

    昨日一早一名阿公帶著孫子八點十五分到場排隊搶頭香；「全台首創企鵝開放式展示缸」遊客可近距離觀察麥哲倫企鵝，目前館內共有六隻麥哲倫企鵝，牠們搖搖晃晃行走或在水中優游，讓遊客猛按快門，海洋館指出，年底預計總共有十八隻企鵝迎賓，另一大亮點是數千隻水母搭配沉浸式互動投影緩慢漂浮。

    台中海洋館目前已售出三萬多張門票，昨日約有近四千人次入場，有民眾到場才發現無法現場購票，工作人員引導使用手機購買該時段剩餘入場票。

    另外，豐原區陳姓老翁不慎踩空台階跌倒，左膝破皮流血，有遊客認為二樓通往一樓階梯光線太暗，建議在樓梯旁再增加反光貼條；市府觀旅局表示，會針對館內動線與設施檢討改善。

    海洋館副理林真表示，一天共有七個入場時段，遊客都集中在每個整點入場，加上六歲以下與身障等免費票人數眾多，才會大排長龍；現場購票機制與動線等，會視試營運情況研議調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播