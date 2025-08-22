超徵又賣地 公民團體促盧秀燕普發5萬

多個公民團體集結在台中市府廣場前，要求市長盧秀燕還稅於民，普發五萬元現金。 （記者蘇金鳳攝）

2025/08/22 05:30

市民肥皂箱開講 批市政發展遲滯 應還給市民 中市府不回應

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央同意普發現金一萬元，多個公民團體二十一日晚上集結市府廣場前，進行「市民肥皂箱」活動，批盧秀燕市政發展遲滯、民怨日增，若市府不會做事，應將超徵稅金還給市民，盧秀燕任內賣地一○二三億所得，平均每位市民可分到三．五萬元，若再加上超徵稅收與新版《財劃法》預算挹注，市民人均應可分得近六萬元，尤其九月要開學了，請盧媽媽發五萬元，讓人民繳學費；對此，市府不回應。

新北市議會民進黨團二十日於臨時會提出「普發現金四萬六千元」臨時動議案，議長裁示交由新北市政府研議辦理；台中市多個公民團體昨晚在市府前廣場集結，要求中市府普發現金五萬元。

公民呼籲盧回應民意需求

活動發起人昇星表示， 台中市在近幾年已累積超徵四一五億，加上交通罰單一二○億及賣地金額一○二三億元，這些錢要經過全民同意，要還給市民現金，他痛批國民黨立法院黨團七二六大罷免前推普發一萬元要求，排擠丹娜絲風災特別條例相關救災經費，國民黨各縣市政府還說中央政府要如何發放，現在民眾要求地方政府普發現金，但包含盧秀燕等各縣市首長卻逃避推諉，非常荒謬。

陳姓公民也呼籲，盧秀燕真實回應普發現金的民意，目前新北、台南都很急切地討論普發現金，但盧的態度令人無法接受，普發現金是主流意見，他們要求中市府發放；他並批盧秀燕廿一日請假為反罷免宣傳，未專心市政，希望盧回應民眾普發現金需求。

張姓公民則表示，很快就到九月份，已經要開學，學生們都要繳學費，請盧媽媽發五萬元現金，讓大家有錢繳學費；他更強調，台中市各種開支數一數二高，如停車費非常高，造成市民重大負擔，請盧媽媽趕快把現金發出來。

眾人更舉起「新北做得到，台中我也要」的手舉牌，更高喊「還稅於民，中央一萬，地方加碼，盧秀燕發五萬。」

