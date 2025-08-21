高雄版忘憂森林 打造人行景觀拱橋

高雄將打造人行景觀鋼拱橋橫跨鳳山溪，明年九月底完工將成新地標。（記者陳文嬋攝）

2025/08/21 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局斥資三三○○萬元，將於高雄版「忘憂森林」大東濕地公園，打造一座人行景觀鋼拱橋橫跨鳳山溪，串聯大東捷運站等，夜間點亮照明將成為新地標，預計下週開始施工，明年九月底完工。

市府近年積極整治鳳山溪，水質已見成效，緊鄰大東濕地公園占地九公頃廣大，參天聳木搭配小橋流水令人忘憂，還有最新兒童遊戲場受歡迎，成為親子休閒好去處，又與大東捷運站、鳳山區公所、長庚醫院相鄰，每天人潮很多。

尤其周邊社區大樓林立，附近又有瑞興國小、高雄最大眷村鳳山新城等，地方爭取人行景觀橋，瑞興里長王玉蘭表示，里內社區大樓很多，隔著鳳山溪坐落公園對岸，居民必須繞一大圈行走數公里，才能到公園遊憩、捷運站搭車，實在很不方便，地方爭取多年，在議員劉德林協助下，終於如願以償，期待新橋盡快落成。

水利局將於大東濕地公園北側，增建一座人行景觀橋橫跨鳳山溪，長三十．六公尺、寬四．三公尺，採拱形鋼梁造型雙管圓管橋，橋面以混凝土鋪設，提供止滑功能；橋梁欄杆附掛燈條，增加夜間照明；橋梁兩側設置斜坡引道，大東公園也將增設階梯平台，方便民眾到公園遊玩。

