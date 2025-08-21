營養午餐吃美濃好米 農會賠錢供應

美濃每年生產約7500噸高雄147白米。（鍾清輝提供）

2025/08/21 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃栽種的高雄一四七好米，曾榮獲多個國內外競賽獎項，美濃區農會為了讓孩子吃到最好的米，決定成為學生營養午餐糧食供應商，將市價每公斤七十元的好米，以每公斤四十三．六元供應，昨首波開放申請，立即被訂購一空，農會總幹事鍾清輝笑稱，雖然農會虧損兩百一十萬元，但「高雄的孩子值得」。

鍾清輝說，美濃每年約可生產七千五百噸的高雄一四七，這幾年內銷市場穩定，平均每公斤售價為七十元，外銷也有每公斤八十元，但每公斤的生產成本價超過五十元，雖然「賠錢的生意沒人做」，農會還是決定成為新學年學生營養午餐糧食供應商，以每公斤白米四十三．六元價格，每月提供六十噸，共三百噸開放給學校訂購。

鍾清輝指出，美濃農會成立「稻米產銷契作集團產區」，以更好的價格跟農民契作五百公頃，讓農民願意生產優質的高雄一四七米，也讓高雄的孩子吃到在地好米，要提升台灣食米消費量，要從營養午餐白米開始，從學校影響到家庭，最終影響到整個國家。

「讓孩子從小吃到在地的好米，記取米飯美好的記憶」，鍾清輝說，孩子不是不喜歡吃米飯，而是沒有吃到好吃的米飯，長大了更不喜歡吃米飯，盼從學校吃美濃高雄一四七米開始翻轉。

