高市世運主場館被指「虧錢」 學者不認同

高雄世運主場館演唱會吸引人潮，場外擠滿等候進場的歌迷。（記者李惠洲攝）

2025/08/21 05:30

演唱會免場租優惠 審計部促檢討 陳以亨︰帶動全面觀光產值

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府為發展演唱會經濟，祭出世運主場館（高雄國家體育場）免場租優惠，監察院審計部發現過去兩年辦了十八場演唱會，市府僅收九七五萬租金及權利金，營運收支失衡；但學者反駁審計部是「見樹不見林的偏誤」，巨星級演唱會帶動城市的觀光等全面性消費，產值與效益不是場租可相比。

2年開唱18場 市府收入不到千萬

審計部指出，世運主場館二○二三年度設施維護費高達四三四四萬，逐年攀升。但市府自二○二三年一月至二○二四年九月底，出借場地舉辦十八場演唱會，以推動觀光產值、總體效益大於三％之門票收入等事由簽准同意，免收場地及設施使用費等，兩年僅收取九七五萬元場地租金及權利金，收支嚴重失衡。

審計部認為，高雄漸成台灣流行音樂之都，國內外知名團體於世運主場館舉辦大型展演已成常態，應考量使用者付費公平原則，要求市府檢討改善。

市府︰活動吸人潮 未來滾動調整

對此，市府強調，世運主場館具公共服務性質，能帶來三萬人以上觀光人潮的活動給予優惠，未來會滾動式調整主辦單位應負擔的公共成本。

中山大學教授陳以亨表示，演唱會使用世運主場館並沒有完全免費，水電等公共服務成本還是必需負擔，「國際上演唱會經濟早已是專業的商業模式，巨星級演唱會如果能選中某個城市舉辦，除了觀光、住宿、餐飲等經濟效益，更是國際級的城市宣傳，怎可能拿來用場地維護與收入費用相比？」

陳以亨強調，新加坡就是最好例子，國家還給予大筆補助，吸引泰勒絲做為亞洲獨家演出場地。

攤商贊同優惠措施 議員︰漸進收費

林姓夜市攤商也說，演唱會吸引大量人潮，攤販與小型商家最受益，他贊成市府的作為；議員陳麗娜則表示「演唱會經濟可以補貼，但不能倒貼」，市府應思考如何漸進式的收費，並建立票房抽成制度。

