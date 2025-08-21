為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉縣百年「東和油脂」 馬稠後後期園區建新廠

    嘉義縣百年老店「東和油脂」，馬稠後後期園區新廠動土。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣百年老店「東和油脂」，馬稠後後期園區新廠動土。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/21 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子市百年製油老店「東和油脂」產品推陳出新，透過縣府推動的品牌「嘉義優鮮」行銷國際，因應市場需求增加，東和油脂在馬稠後產業園區後期開發基地購入一八六四平方公尺土地打造新廠，昨天動土，建立生產基地，拓展版圖。

    東和油脂前身為東和油脂株式會社，創立於日治時期大正十年（一九二一年），生產的冷壓初榨花生油、芝麻油等產品行銷全台，近年推出拌麵、芝麻花生夾心酥、鳳凰卷等產品，受消費者喜愛，計畫興建加工廠，開發新產品。

    縣長翁章梁、東和油脂董事長黃國明及朴子市長吳品叡等人昨參加動土儀式，黃國明說，感謝「嘉義優鮮」協助行銷產品，目前在新東陽經營的國道服務區都能買到東和油脂的產品，銷售量佳，興建新廠後希望下一個百年會更好。

    翁章梁說，「嘉義優鮮」已有兩百多家廠商、七百多項產品，東和油脂企圖心強，積極參與國際食品展，將產品拓展到世界各地，蓋新廠房代表新的出發；縣府致力打入日本市場，最近將在宮崎機場舉辦展售專區行銷活動，並持續在山口、大分、福岡推廣販售，期盼把東和油脂的好產品一起帶進日本。

    縣府表示，馬稠後產業園區後期基地將有九十六家廠商進駐，目前已有三家完工取得工廠登記開始營運，廿一家取得建築執照施工中，三家建築執照審核中。

