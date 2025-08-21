為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    霹靂「東離來風」特展 雲林布袋戲館登場

    雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃三檔展覽，首部曲即日起登場。（記者李文德攝）

    雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃三檔展覽，首部曲即日起登場。（記者李文德攝）

    2025/08/21 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規劃三檔展覽，首部曲《東離來風：布袋戲的異世界想像》昨天起至九月卅日展出，多位《東離劍遊紀》人氣要角戲偶與戲迷見面，開展首日就有日本遊客來訪，開心地說「看見螢幕上的偶像非常驚喜」。

    開展首日 日本粉絲慕名朝聖

    二○二○年十月縣府因應雲林國際偶戲節，邀請霹靂國際多媒體舉辦霹靂布袋戲科技互動特展，深獲好評。暌違五年後再度到布袋戲館展出，首波展覽以《東離劍遊紀》之魔宮貴族為主軸，呈現布袋戲與動漫、異世界敘事的結合。

    展出《東離劍遊紀》人氣要角

    文觀處長陳璧君指出，《東離劍遊紀》是開啟台灣布袋戲與日本動畫產業合作的典範，橫跨近十年影視計畫製作四季電視偶動畫及三部電影，讓「台灣意象」布袋戲文化邁向國際舞台。

    陳璧君表示，此次特展《東離劍遊紀》鎖定人氣角色，如凜雪鴉、魔王阿契努斯、阿爾貝盧法、芙爾雷伊、安索亞特、迦麗、休德里安、烏蕾娜、佩雷斯及魔龍歿王、魔劍目錄等，並揭露《東離劍遊紀》拍攝幕後製作過程，還有角色建模手稿、場景分鏡表。

    日本遊客小露表示，得知消息後就選在開展首日來雲林觀展，畢竟在日本很少有相關展覽，身為霹靂布袋戲迷，一定要來見見偶像。

    霹靂主題特展 後續還有兩檔

    陳璧君說，將規劃三檔主題展覽，分別為幻想、英雄、傳統三部曲，展現布袋戲的創新進化與文化深度，首部曲展覽即日起至九月卅日展出，第二部在國際偶戲節期間，第三部預計明年一月二日布袋戲日開展。

    霹靂布袋戲特展即日起在雲林布袋戲館展出。（記者李文德攝）

    霹靂布袋戲特展即日起在雲林布袋戲館展出。（記者李文德攝）

