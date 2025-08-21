為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南農漁牧災損座談 陳駿季︰畜禽死亡就可申請救助

    2025/08/21 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「丹娜絲」颱風加上豪雨，造成台南農漁牧業損失破十八億元，已陸續勘災和核撥救助中，但部分災害認定的涵蓋範圍，礙於法令規定，出現疑義，引發民怨，農業部長陳駿季昨天裁示放寬畜禽類的救助標準，有實際死亡就可申請。

    民進黨立委郭國文邀請陳駿季帶領農業部團隊南下，到佳里區與受災的農漁牧業者座談，逾百人參加，爭取農損補助放寬、從速，並延長受理申請，以利復建。

    議員蔡蘇秋金認為公部門的審查作業要加快；農場業者建議政府採用綠能方式，推動力霸型溫室，並希望提高設施補助；台南市養鹿協會理事長許海龍說，畜禽類也有延遲性災損，卻卡在廿％的救助門檻，無法納入救助範圍。

    許海龍指出，許多老農為了災損證明，跑了公所七、八次仍辦不成，他質疑太過官僚，希望設立單一窗口，提供服務；另外，有業者的養殖場域屋頂、圍牆遭颱風電桿壓壞，受害權責與程度的認定被刁難，求償無門。

    陳駿季當場裁示會檢討行政流程，並宣布專案函釋通知區公所，放寬認定標準，至於酪梨在上半年已有天然災害補償，丹娜絲再受農損不能請領救助，決定專案提供種苗。

